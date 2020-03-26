ВОЗ: Россия опередила инфекцию своей подготовленностью

Россия опередила коронавирус своей подготовленностью. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, меры, которые Россия применяет от первого дня, "замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс". Также она обратила внимание на беспрецедентный характер мер, которые принимаются в аэропортах РФ, передает ТАСС.

"Все в аэропортах хорошо делается, есть тестирование для прилетающих, самоизоляция или изоляция на 14 дней. Меры усиливаются не только в аэропортах, но и в других "точках пересечения", — отметила Вуйнович.

По последним данным, в России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. По всему миру заболели уже более 457 тысяч человек. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в России де-факто эпидемии нет, но противодействие распространению болезни необходимо.