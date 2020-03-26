Древний гриб, обнаруженный в Арктике, может стать новым лекарством от рака

Находка времен Среднего палеолита помогла сделать неожиданное открытие ученым из подмосковного Пущина. Древняя плесень, найденная в ледяных озерах Арктики, может стать новым лекарством от рака. Тесты показали: микроорганизмы активно подавляют рост злокачественных клеток. Что это может значить для медицины?

- Этот гриб выделяет вещества, которые подавляют рост раковых клеток.

Чтобы найти этот гриб, ушло 120 тысяч лет — столько времени он жил в условиях вечной мерзлоты и чудом сохранился до наших дней. За ним российские ученые отправились в Арктику. Плесень, обладающую уникальными свойствами, обнаружили в криопэге -подземном ледяном озере. Пенициллиум тимикола — гриб уже пополнил всероссийскую коллекцию микроорганизмов в городе Пущино.

Это хранилище микроорганизмов: в маленькой комнате находится больше 20 тысяч видов различных грибов, бактерий, дрожжей. В хранилище круглогодично поддерживается одна и та же температура — плюс 9 градусов. Здесь, как в библиотеке, тоже есть что-то вроде картотеки. В ящиках хранятся пробирки. И вот она — та самая древнейшая плесень, которой 120 тысяч лет.

"Ценность этой коллекции огромная. Она сродни ценности Московского Кремля, Пушкинского музея — здесь содержится все генетическое разнообразие, из которого потом можно будет производить все антибиотики, очень много всего", — говорит заместитель директора Научно-образовательного центра Московского государственного областного университета в городе Пущино Александр Лисов.

Лечебные свойства плесени были доказаны еще во II веке. Пенициллин обладает антимикробным действием и считается лучшим лекарством против многих тяжелых заболеваний, в том числе гангрены и сифилиса.

Но ни одно исследование до сегодняшнего дня не подтверждало его стопроцентную эффективность при борьбе с раковой опухолью. Ученым из Пущина удалось доказать: вещество, которое выделяется из этого вида плесени, буквально за сутки может уничтожить злокачественные клетки.

"Это подобно работе золотоискателя, когда промываются тонны руды, чтобы найти крупицы золота. Таким образом мы проводим массовые исследования, чтобы найти то, которое будет обладать активностью против новообразований", — рассказала заместитель директора по научной работе Научно-образовательного центра Московского государственного областного университета в городе Пущино Марина Земскова.

Чтобы посмотреть, как это работает, отправляемся в лабораторию.

- Здесь у нас исследуемое вещество, которое мы добавляем к раковым клеткам, чтобы отслеживать происходящие с ними изменения, которые приблизительно через 24 часа приведут к гибели клеток и их разрушению.

Чтобы было понятнее, заглянем в микроскоп. Это раковые клетки, крепко сцепившиеся друг с другом. Они растут и размножаются. Вот на них попадает вещество, полученное из гриба — пенициллиума тимикола. Клетки начинают постепенно открепляться от стенок, сворачиваться, уменьшаться в размерах — это значит, что они погибли и скоро разрушатся.

"Вот эти древние грибы могут содержать совершенно новые соединения. Это вещество, попадая в клетки, первое — подавляет способность клеток к делению, — и второе — подавляет способность клеток проникать через стенки кровеносных сосудов и разноситься по организму", — говорит Марина Земскова.

И хотя первые опыты дали положительный результат, все же говорить о том, что древнейшая плесень — это новое лекарство от рака, — пока рано. Воздействие плесени на здоровые клетки не такое токсичное. Но предстоят еще длительные исследования того, как научить гриб действовать точечно — только на пораженных тканях.