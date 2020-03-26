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26 марта 202014:15

"Лацио" проявляет интерес к Александру Кокорину

Instagram / Футбольный клуб ²Сочи›

Нападающий ФК "Сочи" Александр Кокорин, перешедший в черноморскую команду из санкт-петербургского "Зенита" на правах аренды, заинтересовал сразу несколько европейских клубов. Среди претендентов на 29-летнего футболиста называется и итальянский "Лацио".

Как сообщает YouTube-канал "Футбольный биги", помимо римского клуба Кокорин интересен испанскому "Вальядолиду", немецкой "Фортуне" и итальянскому "Дженоа". Ранее сам игрок заявлял об интересе к себе со стороны французского "Марселя".

Однако известно, что семья Кокорина не хотела бы переезда в другую страну, поскольку чувствует себя комфортно в Москве. Если футболист не покинет Россию, то он может оказаться в московских "Локомотиве" или "Динамо".

Напомним, что после перехода в "Сочи" Кокорин провел в чемпионате России четыре матча, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Он был признан игроком месяца в РПЛ. Руководство черноморской команды хочет по окончании аренды предложить футболисту полноценный контракт.

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