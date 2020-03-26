ФСБ задержала бывшего боевика, причастного к гибели псковских десантников

Во Владимирской области задержан бывший боевик Майрбек Башаев, причастный к гибели 84 псковских десантников в 2000 году в Чечне.

Уроженец Чечни обвиняется по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы безопасности.

При этом там отметили, что собраны неопровержимые доказательства того, что Башаев участвовал в бою у высоты 776. Сейчас устанавливаются конкретные действия задержанного, а также проверяется его причастность к другим преступлениям.

Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни во время сражения с отрядами боевиков Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Численность группировки составляла около 2,5 тысяч человек и намного превосходила количество военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.

1 марта 2020 президент РФ принял участие в мероприятиях, посвященных 20-й годовщине подвига 6-й роты Псковской дивизии ВДВ. Владимир Путин возложил цветы к памятному знаку "Купол" в поселке Череха. А потом пообщался родственниками десантников, которые ценой своей жизни остановили в Аргунском ущелье сотни террористов.