Сбербанк и ВТБ предоставят бизнесу кредиты на выплату зарплаты под гарантии государства

Правительство обсуждает со Сбербанком и ВТБ возможность выдачи бизнесу краткосрочных кредитов на выплату зарплаты сотрудникам, государство предоставит под такие кредиты субсидии и гарантии, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в Московской области.

Эта схема очень востребована, правительство работает над этим вопросом, пояснил Белоусов. Со следующей недели, по крайней мере, в пилотном режиме власти начнут "раскручивать" со Сбербанком и ВТБ неотложные кредиты на выплату заработной платы, подчеркнул первый вице-премьер.

Государство намерено субсидировать банкам процентные ставки "в предельном случае до нуля и с высоким гарантийным покрытием", поскольку власти хорошо понимают, что у малого бизнеса никаких залогов нет, заключил Белоусов.