Путин: нынешние испытания говорят о востребованности социальных поправок в Конституцию

Испытания, с которыми столкнулся сегодня мир, подтверждают востребованность социальных поправок в Конституцию РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами предпринимательского сообщества, которую транслировал канал "Россия 24".

"Ситуация, связанная с испытаниями, через которые проходит практически весь мир, – я имею в виду, в том числе, испытания, связанные с необходимостью реализации социальных прав граждан (…), они действительно востребованы​​​, – сказал глава государства. – Это стало еще более очевидным".

Президент предложил внести ряд поправок в основной закон РФ и подписал указ, согласно которому общероссийское голосование по этим поправкам в должно было пройти 22 апреля 2020 года. Однако 25 марта глава государства обратился к гражданам и сообщил, что в связи с распространением коронавируса COVID-19 дату голосования придется перенести.