Московский зоопарк приглашает на сеансы кормления животных

Московский зоопарк ждет виртуальных гостей и обещает пустить даже туда, куда вход строго запрещен — в вольеры. Во время карантина по коронавирусу COVID-19 сайт зоосада начнет транслировать сеансы кормления животных. Камеры будут прикреплены прямо к сотрудникам.

Посетители увидят, чем любят перекусить ленивцы, морские котики и многие другие обитатели. А еще в режиме реального времени всегда можно понаблюдать за жизнью местных знаменитостей — панд Жуи и Диндин — или послушать онлайн-лекции зоологов. Расписание есть на сайте зоопарка.