Уже потеряли 13 миллиардов: концертные площадки просят Путина помочь

На встрече президента России с представителями предпринимательского сообщества, которую транслировал телеканал "Россия 24", Владимир Путин отвечал на вопросы о том, как быть малому бизнесу в ситуации с экстренными мерами по противодействию распространению коронавируса.

С учетом того, что отменяются все спектакли, концерты и выставки, огромные потери несут концертные площадки, небольшие музыкальные клубы и театры, у которых нет государственной поддержки.

Алла Фомина, которая представляла на встрече интересы театрально-концертной индустрии негосударственного сектора, рассказала президенту о том, что их отрасль из-за отмены мероприятий, на которые были израсходованы средства на аренду площадок, рекламу мероприятий, визы артистам и другие предоплаты, уже потеряла 13 миллиардов рублей.

Фомина отметила, что в целом люди, занятые в этом секторе, понимают необходимость мер, принятых президентом и правительством, но они ограничили их сектор "на 100 процентов по всем фронтам".

"Фактически все театры и клубы закрылись, концерты отменились, все сотрудники и артисты в одночасье остановились.

"Отменены тысячи концертов, театральных постановок, на которые проданы несколько сотен тысяч билетов, — сообщила Фомина.

По ее словам, все понимают, что это – форс-мажор, но зрители просят вернуть деньги за билеты на не состоявшиеся мероприятия.

"Наш бизнес оказался полностью перед крахом", — пожаловалась представитель негосударственных культурных организаций.

Фомина рассказала президенту, что представители их сектора выработали ряд инициатив, которые лидеры индустрии просят Владимира Путина поддержать.

Среди них, в частности, возможность перенести несостоявшиеся мероприятия на более поздние сроки без возврата средств за купленные билеты, возможность возвращать деньги за билеты в течение 12 месяцев, а не 10 дней, как требуется сейчас.

"Потому что их нет сейчас. Нам нужно время, чтобы пришли средства, а самые активные мероприятия начнутся только осенью", — пояснила Фомина.

Учитывая сложившуюся ситуацию, она от имени сообщества негосударственных культурных учреждений попросила поддержать их субсидиями.

Владимир Путин отметил, что меры эти вынужденные, и они будут тем эффективнее, чем жестче, и тогда период их действия сократится.

При этом президент заверил, что он понимает: положение в этой сфере – "одно из самых сложных".

"Надо посмотреть опыт в других странах", — отметил Путин и добавил, что там создаются спецфонды, откуда идет финансирование отрасли в случае чрезвычайных обстоятельств.

Глава государства выразил уверенность, что люди, которые купили билеты на мероприятия, но они не состоялись, — "люди не случайные".

"И они не заинтересованы в том, чтобы вы разорились, ведь лучше получить день позже, чем не получить вообще", — продолжил Путин и пообещал рассмотреть все предложения, которые передала ему представитель негосударственных культурных организаций.

Тем временем, сами артисты и музыканты, у которых отменились спектакли и концерты, продолжают творить, но бесплатно и для виртуальных зрителей.

Многие (как, например, саксофонист и арт-директор Международного джазового фестиваля в Коктебеле KJP Сергей Головня и другие музыканты, у которых сорвались концерты) переходят в режим онлайн и транслируют свои выступления из студий.