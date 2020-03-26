РПЦ не собирается менять порядок богослужений

Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Он подчеркнул, что в РПЦ с пониманием относятся к рекомендации мэра столицы Сергея Собянина воздержаться от посещения храмов, а также к его мотивам. Однако пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению к верующим, которые считают необходимым посещать храмы в это трудное время. Для тех, кто не ходит в церковь, на телеканалах "Союз" и "Спас", а также в социальных сетях организована трансляция богослужений, сообщает ТАСС.

Ранее Сергей Собянин призвал верующих из-за коронавируса воздержаться от посещения религиозных объектов, отметив, что понимает религиозные чувства москвичей. С 28 марта в Москве будут закрыты парки, ТЦ, рестораны и салоны.