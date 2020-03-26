Пьяный отец чудом не погубил своих сыновей в аварии с автоцистерной в Уфе

Житель Уфы 37 лет от роду и двое его сыновей оказались в больнице в результате нелепого столкновения с КамАЗом. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Авария произошла в 22:18 24 марта на улице Энергетиков, когда водитель автоцистерны попытался развернуться и перегородил проезжую часть. Оранжевый автомобиль коммунальных служб был заметен издалека, но 37-летний владелец Chevrolet Niva был пьян и не обратил на него внимания.

Отечественный внедорожник на скорости врезался в кабину тяжелой машины. Удар оказался такой силы, что КамАЗ даже сдвинулся на полтора метра.

Выпившего водителя и его сыновей шести и семи лет доставили в больницу с многочисленными травмами.