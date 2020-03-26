Основатель Alibaba Джек Ма передал России партию масок и тестов на коронавирус

Военно-транспортный самолет ВКС РФ доставил в Россию из Китая 1 миллион масок и 200 тысяч тестов на коронавирус, которые подарил основатель и глава компании Alibaba Джек Ма, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу поговорил с китайским бизнесменом по телефону. Джек Ма заявил, что был искренне тронут помощью России во время эпидемии COVID-19 в Китае. Он уточнил, что продолжит помогать РФ в знак уважения и дружеских отношений с Шойгу.

Министр, в свою очередь, назвал Джека Ма настоящим другом России.