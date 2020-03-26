10 дней – 10 брендов: какие автомобили подорожали в России

За период с 16 по 25 марта свои ценники на российские автомобили официально переписали сразу 10 марок из присутствующих на рынке 52 брендов. Кое-кто ограничился отдельными моделями, а у других компаний подорожали сразу все линейки.

Агентство "Автостат", которое ссылается на мониторинг цен экспертами ресурса "Цена авто", отмечает, что в России подорожали чуть ли не все автомобили французского происхождения. Подняли цены на свои линейки компании Peugeot и Citroen. При этом если у "шевронного" бренда подорожание не превысило 7,3%, то у Peugeot оно достигло 15,8% - так резко подорожал, к примеру, кроссовер 3008. Что касается фирмы Renault, то большинство машин этой марки стало дороже на 0,7 - 2,3%.

Еще один бренд, входящий во французскую группу PSA - компания Opel - подняла стоимость обеих своих машин, представленных в России, на 1,9 - 8,3%. А у фирмы Nissan все кроссоверы подорожали на 1,1 - 8,7%. Исправили ситуацию и продавцы узбекских "Равонов", которые в прошлом месяце подешевели, а сейчас продаются по ценам, увеличенным на 1,1 - 5%.

В числе тех компаний, которые переписали ценники лишь на отдельные модели, агентство называет Kia (0,9 - 2,6%), Skoda (0,9 - 5,5%), Honda (1,8 - 2,1%) и Volkswagen (1,5 - 2,6%).

Ранее сообщалось, что российский рынок может оказаться на пороге тотального повышения цен - эксперты связывают эту возможность как с изменением валютных курсов, так и с возможным дефицитом автомобилей в связи с приостановкой целого ряда предприятий. И рост цен может оказаться лишь одним из факторов, провоцирующих дальнейшее падение авторынка.