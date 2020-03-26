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26 марта 202015:15

Инсайдеры сообщают об интересе "Манчестер Юнайтед" к Гризманну

EPA

Трансфер форварда сборной Франции Антуана Гризманна в испанскую "Барселону" признан одним из самых неудачных летом прошлого года, при том, что он обошелся каталонцам в 120 млн евро. Теперь французу прочат скорый отъезд из стана "гранатово-синих". По слухам, на него претендует английский "Манчестер Юнайтед".

Руководство английского клуба готово сделать предложение каталонцам, намеренным избавиться от 29-летнего Гризманна, сообщает со ссылкой на собственные источники испанское издание Mundo Deportivo. При этом вспоминают, что "МЮ" интересовался французским нападающим еще в 2017 году, до того, как он стал чемпионом мира в составе национальной сборной.

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