В Ростове готовы перепрофилировать пять больниц для пациентов с коронавирусом

В Ростове готовы перепрофилировать пять больниц, если число пациентов с коронавирусной инфекцией будет увеличиваться. Такое решение приняли сегодня в администрации донской столицы, после согласования с Роспотребнадзором и областным Минздравом.

В число больниц, подлежащих перепрофилированию, вошли: городская больница номер 1 имени Н.А. Семашко, первая детская больница, детская больница номер 2, горбольница номер 6 и седьмая городская больница.

В настоящее время в горбольнице имени Семашко для пациентов с коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее, в новом инфекционном модуле размещено 12 коек и реанимация. Кроме того, информирует ГТРК "Дон-ТР", госпиталь на 40 коек развернули в инфекционном отделении номер 5 этой же больницы. Там содержатся на карантине те, у кого диагноз "коронавирус" не подтвердился.

Стоит отметить, что беременным с подозрением на вирус или с симптомами внебольничной пневмонии родовспоможение будут оказывать в обсервационном отделении Перинатального центра, второй областной клинической больнице и акушерских стационарах муниципальных медорганизаций.

Напомним, В Ростове-на-Дону начали возводить инфекционный медицинский центр. Учреждение планируют задействовать при лечении заболевших коронавирусом. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в рамках заседания правительства.