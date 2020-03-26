Где можно сделать анализы на коронавирус бесплатно

В Москве лабораторные исследования на коронавирус COVID-19 совершенно бесплатно проводятся в Противочумном центре Роспотребнадзора. Об этом в эфире программы "60 минут" сообщил директор этого центра Антон Лопатин. Он также рассказал, кто может обратиться в этот центр, и как быстро возможно сдать тест на коронавирус.

"Контингенты риска, которые определены оперативным штабом и руководителем Роспотребнадзора, подлежат обследованию на коронавирус. Те контингенты, которым необходимо оказание помощи, должны обратиться к медицинским работникам. Они определяют необходимость проведения исследований и забирают материал с соблюдением правил биологической безопасности. Этот материал доставляется в специальные лаборатории", — пояснил Лопатин.

По словам специалиста, на данный момент Противочумный центр по решению руководителя Роспотребнадзора усилен специализированными противоэпидемическими бригадами, которые обеспечивают полную линейку лабораторных исследований на коронавирус. Сейчас происходит дооснащение лабораторным оборудованием и расходными материалами.

Как подчеркнул директор учреждения, напрямую в Противочумный центр обращаться не надо.

"Медицинские работники знают логистику, правила биологической безопасности и процедуру обследований. Они могут правильно забрать материал и организовать доставку в определенные лаборатории на исследование", — заключил Антон Лопатин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что теперь проверка тестов на коронавирус будет производиться быстрее. Кроме лаборатории в Новосибирске этим начал заниматься и Противочумный центр в Москве. А со следующей недели определять, действительно ли человек инфицирован, начнут еще 15 научных учреждений Роспотребнадзора по всей стране.

По последним данным, за сутки новые случаи заболевания зарегистрированы в 18 российских регионах. Общее число заразившихся в стране увеличилось на 182 и составило 840 человек.