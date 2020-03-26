Убытки авиакомпаний при вывозе россиян из других стран достигли 500 млн рублей в сутки

"Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта" (АЭВТ) оценила убытки от спецрейсов по вывозу россиян из-за других стран минимум в 500 млн руб. в сутки. Глава АЭВТ Владимир Тасун направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо с просьбой поддержать авиаотрасль.

Авиакомпании выполняют рейсы по вывозу россиян с односторонней загрузкой. Прямой убыток по каждому рейсу составляет до 2,5 млн руб. при полете на узкофюзеляжном самолете и до 4-5 млн руб. — на широкофюзеляжном самолете, отмечает АЭВТ.

Российские авиакомпании выполняют до 200 таких рейсов в сутки, что приводит к дополнительным прямым убыткам российских авиакомпаний в размере не менее 500 млн руб. в сутки, отмечено в письме.

АЭВТ предлагает принять меры для поддержки отрасли, в том числе установить нулевой НДС на внутрироссийские полеты и мораторий на уплату аэропортовых и аэронавигационных сборов.