Винокур объяснил, почему Лещенко лежит в реанимации

Сатирик Владимир Винокур рассказал о состоянии своего друга, певца Льва Лещенко, который находится в больнице с подозрением на коронавирус. По словам Винокура, народный артист РСФСР чувствует себя нормально.

"Нормально он себя чувствует, не собирается ни в какой Мавзолей идти. Он в реанимации, потому что там есть аппаратура, которая работает с дыхательным аппаратом", – цитирует Винокура РИА Новости.

Он призвал "не слушать никого, кто нагнетает" и заверил, что жизнь Лещенко в безопасности.

"Интерфаксу" Винокур сообщил, что результат анализов певца на коронавирус пока не известен.

25 марта стало известно, что Лещенко вместе с женой попал в инфекционную больницу в Коммунарке, куда госпитализируют граждан с подозрением на коронавирус COVID-19. Концертный директор певца Олег Дмитриев сообщил, что артист почувствовал недомогание и лег на обследование.

Позже стало известно, что Лещенко перевели в реанимацию. По данным некоторых СМИ, у певца обнаружили двустороннюю пневмонию.