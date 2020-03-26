Их было трое: Качан вспоминает о дружбе с Задорновым и Филатовым

В "Судьбе человека" известный актер и музыкант Владимир Качан вспоминает время, когда их было трое. Михаил Задорнов, Владимир Качан и Леонид Филатов долгие годы шли по жизни вместе – вместе творили, крепко дружили, а если и ссорились, то не всерьез и только из-за женщин.

Качан вспоминает, как на его глазах умирал Михаил Задорнов, с которым они были дружны еще со школьных лет, которые у ставших знаменитыми артистов прошли в Риге.

В знаменитую "Щуку" – Щукинское училище – Качан поступил не сразу, а лишь по дополнительному набору, а когда поступил, его однокурсниками стали Александр Кайдановский и Нина Русланова, в общежитии же Владимир Качан жил в одном комнате с Борисом Галкиным и Леонидом Филатовым.

С ним он не только подружится на всю оставшуюся жизнь, но и сочинит первые шлягеры: "Оранжевый кот", "Ленка" и "Дневник прапорщика Смирнова".

После вуза артист совмещал работу в Московском ТЮЗе с выступлениями в оркестре Леонида Утесова, а затем перешел в Московский театр на Малой Бронной.

Период работы в ТЮЗе стал для артиста судьбоносным: именно там он познакомился с актрисой Людмилой Гарницей.

Поначалу оба думали, что их отношения несерьезны, тем более что оба были несвободны. Но однажды, рассказывает Владимир, Людмила "совершила настоящий поступок". И тогда же стало понятно, что их отношения – это всерьез и надолго.

И жизнь это подтвердила: они счастливы вместе уже 42 года.

Каким "оружием массового поражения" пытался покорить Владимир Людмилу, и после какого ее "настоящего поступка" стало понятно, что они созданы друг для друга? Кем стал их сын Глеб?

Что вспоминает Качан о годах дружбы с Филатовым и Задорновым? И о чем был их последний разговор?

Об этом и не только Владимир Качан рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".