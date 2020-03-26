Бокс. Коронавирус загнал соперника Владимира Кличко в кому

Известный американский боксер-тяжеловес Деррик Джефферсон, который в 2001 году дрался за титул чемпиона мира с украинцем Владимиром Кличко, подхватил коронавирус. Болезнь у 52-летнего спортсмена протекает столь тяжело, что врачи были вынуждены ввести его в медикаментозную кому.

"Когда был сделан первый тест на коронавирус, он показал отрицательный результат, — цитирует интернет-издание Boxingscene.Com сына боксера Джебри Джефферсона. – Мы думали, что это простуда или простой грипп. Но второй тест дал положительный результат на коронавирус".

Медики, по словам Джефферсона-младшего, ведут борьбу за здоровье и жизнь его отца, однако улучшения не наступает и именно поэтому врачи избрали для экс-боксера, заершившего карьеру в 2005 году, такую крайнюю меру, как введение в искусственную кому.