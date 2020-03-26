Подчиненный угнал у начальника иномарку в "счет долга"

В полицию Неверкинского района Пензы обратился мужчина с заявлением об угоне автомобиля. Он рассказал, что машина пропала от домика на базе отдыха, пока он спал. А также уточнил, что в салоне иномарки лежало оружие — два охотничьих ружья и два травматических пистолета.

ЧП произошло на базе отдыха возле села Октябрьское.Там правоохранители нашли записку, адресованную потерпевшему. В нем говорилось, что надо возвращать долги. Установить личность злоумышленника полицейским удалось в течение нескольких дней. Им оказался 28-летний молодой человек, который ранее работал у потерпевшего. Позже он сознался в преступлении.

"Установлено, что молодой человек в день преступления находился на базе отдыха.. Он считал, что потерпевший не доплатил ему значительную сумму за объем строительных работ. И решил воспользоваться моментом, чтобы похитить его машину", — сообщили ГТРК "Пенза" в пресс-службе областного УМВД.

Отметим, что злоумышленник катал по городу на машине своих знакомых, затем оставил машину во дворе одного из многоквартирных домов и снял регистрационные номера. Примечательно, что все это время оружие находилось в салоне.

По факту кражи и хищения оружия возбуждено уголовное дело. Срок наказания по этой статье до 7 лет. Потерпевший, он же владелец оружия также был привлечен к ответственности за нарушение правил хранения оружия.