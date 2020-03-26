Экономике Китая предрекли шок "культурной революции"

Экономику Китая, вторую в мире по размерам после США, ожидает резкое сокращение, сравнимое с шоком от "культурной революции" 1966-1976 годов, приведшей к идеологическим зачисткам в стране, прогнозирует международное рейтинговое агентство Fitch.

ВВП Китая снизится на 4% в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика Китая спикирует после роста на 6% в предыдущем квартале.

Всему виной коронавирус, появившийся в Китае в начале года и остановивший многие производства в стране.

Китай первым пострадал от нового вируса, но и первым остановил эпидемию, и первым стал восстанавливать производство и цепочки поставок.

По оценке Fitch, сократилось промышленное производство Китая в январе-феврале на 13,5%, розничные продажи — на 21%, инвестиции в основной капитал — на 24,5%.

Китай снимает жесткий карантин с провинции Хубэй, откуда начал распространяться коронавирус. Режим изоляции, который действовал там больше двух месяцев, отменяется. Больше не будет ограничений на въезд и выезд. Почти все новые случаи заражения в КНР сейчас только у тех, кто прибыл из-за рубежа. В стране вновь открываются школы, перезапускаются производства.