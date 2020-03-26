В Шереметьеве потеряли золотые слитки на 58 миллионов рублей

Сотрудники аэропорта Шереметьево обнаружили на взлетно-посадочной полосе два слитка золото суммарной стоимостью около 58 миллионов рублей. Проводится служебное расследование, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

Ценный груз весом 25,5 килограмма должен был ранним утром 26 марта отправиться из Москвы в Лондон, но, по предварительным данным, чемодан с золотом выпал из автомобиля и остался лежать на внутренней дороге, где его и обнаружили уже после отправки рейса "Аэрофлота".

Золото, как следует из сопроводительных бумаг, принадлежит Красноярскому заводу цветных металлов имени В.Н. Гулидова, а его стоимость оценивается в 57,977 миллиона рублей.

"Груз в полном объеме доставлен клиенту. В настоящее время проводится служебное расследование", — отметили в пресс-службе Шереметьева.