James Dyson Award 2020 открыла приём заявок на конкурс

Несмотря на сложившуюся в мире ситуацию, изобретатели продолжают решать важные проблемы человечества. Премия James Dyson Award (JDA) начинает новый сбор заявок от молодых и талантливых инженеров, которые предлагают эффективные решения повседневных проблем. Важное отличие от прошлых лет: в 2020 году международную премию получат два победителя.

Напомним, что конкурс проводится с 2005 года. Победители прошлых лет получили общемировое признание, статьи об их изобретениях появились во многих ведущих мировых СМИ, а значит, их решения получили широкую огласку и дополнительные инвестиции. Каждый пятый из предыдущих победителей, получивших премию в размере 30 тысяч фунтов стерлингов (2,8 миллиона российских рублей по курсу на 26 марта 2020 года), успешно запустил своё изобретение на рынок.

Сначала все заявки проходят национальный отбор внутри каждой страны-участницы. В России устроителями конкурса выбирается 30 наиболее проработанных и перспективных проектов. После чего авторитетное жюри определяет тройку лучших. Позднее все национальные победители автоматически становятся участниками международного конкурса JDA.

Затем жюри инженеров компании Dyson составляет список из 20 претендентов на главный приз. Потом сэр Джеймс Дайсон рассматривает эти 20 лучших проектов, выбирая победителя и финалистов международного этапа.

В 2020 году в конкурсе появится дополнительная номинация, приз в которой достанется второму победителю, фокусирующемуся на устойчивом развитии.

"Каждый год мы поражаемся изобретательности и ответственности молодых людей, которые решают действительно важные проблемы. Многие кандидаты на премию James Dyson Award стремятся улучшить мир с помощью инженерного дела и технологий. Осознавая важность изобретений и открытий инженеров в создании будущего, основанного на принципах устойчивого развития, мы решили учредить вторую международную номинацию. Она ориентирована на идеи, которые позволяют добиваться большего при меньших затратах и решают экологические или социальные проблемы", - пояснил сыр Джеймс Дайсон.

Заявки принимаются до 16 июля 2020 года на официальном сайте премии. Чтобы увеличить свои шансы на победу, нужно тщательно проработать выдвигаемую идею. Также заявки лучше сопроводить фото- и видеоматериалами, демонстрирующими состоятельность и эффективность предлагаемого решения проблемы.

Имена победителей национального этапа James Dyson Award 2020 объявят 17 сентября 2020 года (все они получат по 2000, или 187 тысяч рублей). 20 лучших международных проектов объявят 15 октября (все, кто войдёт в этот шорт-лист, получат на дальнейшее развитие своих решений ещё по 5000). Имена международных победителей мы узнаем 19 ноября 2020 года.