Столичные власти попросили BlaBlaCar закрыться

Вспышка коронавируса и неопределенная ситуация с COVID-19 в России могут получить еще одно неочевидное следствие: работа сервиса совместных поездок может быть приостановлена. В руководстве Москвы опасаются, что неконтролируемые поездки усугубят положение.

В твиттер-аккаунте "Московский транспорт" появилось воззвание, обращенное к руководству сервиса BlaBlaCar, который позволяет организовывать совместные поездки. В обращении содержится просьба приостановить действие сервиса ("просим приостановить все поездки") и ссылка на указ столичного градоначальника.

В качестве причины необходимости приостановки работы названо отсутствие системы контроля за здоровьем водителя, что может повлечь за собой распространение коронавируса.

Между тем, необходимо напомнить, что сервис BlaBlaCar не является подобием агрегатора службы такси: по сути, это лишь инструмент, при помощи которого люди, отправляющиеся в частные дальние поездки, находят попутчиков. Эти попутчики, в свою очередь, могут компенсировать водителям часть расходов на поездку, но в руководстве BlaBlaCar неоднократно подчеркивали, что не являются средством заработка для водителей. Соответственно, у сервиса может просто не оказаться технической возможности контроля состояния здоровья своих пользователей.

Тем не менее, по статистике компании, она является крупнейшим в мире подобным сервисом: возможностью подбора попутчиков или поездок с попутными машинами пользуются до 35 миллионов человек.