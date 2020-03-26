Военные медики спасли водителя на трассе Москва – Нижний Новгород

Врачи Западного военного округа спасли водителя, который пострадал при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе Москва – Нижний Новгород. Военнослужащие вытащили раненого из покореженной машины, остановили кровотечение, наложили шину на руку и даже оказали психологическую помощь, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военные добавляют, что медики, который оказывали помощь пострадавшему, участвуют в проверке готовности подразделений ЗВО к борьбе с распространением инфекционных заболеваний.

Напомним, 25 марта по приказу Верховного главнокомандующего в войсках стартовала проверка. Она разделена на два этапа. Во время первого командование должно сформировать медицинские подразделения. На втором – военнослужащие займутся непосредственной борьбой с эпидемией COVID-19.

На данный момент в вооруженных силах России не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Всего военные провели свыше 3 тысяч тестов.