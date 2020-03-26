Туристы отказываются от поездок по России

Туроператоры заявили о массовых отказах и переносах сроков туров по России, ранее забронированных на март-май, сообщил "Интерфаксу" президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"Туроператоры по внутреннему туризму столкнулись с почти 100%-ми аннуляциями ранее оплаченных экскурсионных туров, запланированных с марта по май, лишь некоторые туристы соглашаются на перенос дат, как правило, на лето и осень", — пояснил он.

К этому привело закрытие музеев, запрет всех туров для школьников и другие карантинные ограничения, например для пожилых людей.

Среди направлений лидирует по отказам – Москва, Санкт-Петербург, Казань. Есть отдельные смельчаки — туристы из дальних регионов и россияне с невозвратными билетами.

Это дополнительно ударит по туроператорам, гостиницам, общепиту, пассажирским перевозкам поездами и самолетами, которые ранее пострадали от запретов на международное сообщение.