На борьбу с коронавирусом в Сочи выделят около 20 млн рублей

На борьбу с коронавирусом в Сочи дополнительно выделят около 20 млн рублей. Такое решение приняли сегодня депутаты на очередной сессии Горсобрания, информирует "Вести Сочи".

Средства пойдут на усиление профилактических мер, чтобы остановить распространение коронавируса. Детали работ уже продуманы. В том числе, особое внимание уделено дизенфекции учебных заведений. Также обсуждалось, как будет проходить работа горадминистрации с жителями.

Сегодня же решился вопрос об увеличении пособий для неработающих пенсионеров, не получающих других субсидий, а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей и блокадников Ленинграда.