Студентов Сибирского федерального университета оставили на дистанционном обучении до мая

Студентов Сибирского федерального университета оставили на дистанционном обучении до 11 мая. оО этом сообщает ГТРК "Красноярск". Сейчас у учащихся каникулы, они продлятся до 5 апреля. 6 апреля обучение возобновится дистанционно.

По последним данным, в Красноярске зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще четыре диагноза предварительные. Кстати, новые заболевшие заразились на территории города после контакта с инфицированными. Общее число людей на карантине — 7168 человек, за сутки число выросло почти на полторы тысячи. Сдали тесты на коронавирус 2479 человек.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, заразившиеся и те, у кого диагноз поставлен предварительно, либо сами вернулись из неблагополучных с эпидемиологической точки зрения стран, либо близко общались с теми, кто приехал из-за границы.