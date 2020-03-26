Срочно:

  • Виртуальный саммит G20 завершился

26 марта 202017:14

Предварительная причина пожара во владимирской деревне - умышленный пал

Предварительная причина пожара в деревне Анохино Меленковского района — умышленный пал. Об этом сообщает ГТРК "Владимир" со ссылкой на пресс-службу МЧС по Владимирской области.

Как известно, пожар на площади около 500 кв. метров возник сегодня около 11.30. В 13.45 он был ликвидирован. При этом из 47 домов полностью сгорело 10. К счастью, только три из них были жилыми. Местные власти взяли под свой контроль вопрос о помощи семьям, лишившимся жилья.

Как информирует МЧС, в деревне произошло возгорание сухой травы, причем, скорее всего, кто-то поджег ее специально. Всего только за март в области было зарегистрировано 115 палов травы.

Текст: ГТРК "Владимир"

Сейчас

17:16

Виртуальный саммит G20 завершился

16:16

Генпрокуратура обнаружила новые фейки о коронавирусе в Facebook, Twitter и "ВКонтакте"

15:00

Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20

14:30

РПЦ не собирается менять порядок богослужений

14:03

ВОЗ: Россия опередила инфекцию своей подготовленностью

13:52

Путин: господдержка служб, помогающих гражданам при карантине, возможна

13:33

Правительство хочет получить право вводить режим ЧС

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Антивирусные меры - расходы и доходы: Вести.Ru опросили экономистов

Антивирусные меры - расходы и доходы: Вести.Ru опросили экономистов

20 минут назад
Красная папка, экран и переводчик: это все, что понадобилось Путину для участия в саммите G20

Красная папка, экран и переводчик: это все, что понадобилось Путину для участия в саммите G20

35 минут назад
Генпрокуратура обнаружила новые фейки о коронавирусе в Facebook, Twitter и "ВКонтакте"

Генпрокуратура обнаружила новые фейки о коронавирусе в Facebook, Twitter и "ВКонтакте"

52 минуты назад
Петербург пошел дальше: северная столица запретила еще и ходить в церковь

Петербург пошел дальше: северная столица запретила еще и ходить в церковь

47 минут назад

Трансляции

17:40

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Сидим дома: главред "России 24" рассказал, как наладили удаленную работу

Сидим дома: главред "России 24" рассказал, как наладили удаленную работу

1 час назад
Тепло в столице побило рекорд 1973 года

Тепло в столице побило рекорд 1973 года

1 час назад
63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным картам

63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным картам

3 часа назад
Где можно сделать анализы на коронавирус бесплатно

Где можно сделать анализы на коронавирус бесплатно

2 часа назад
Их было трое: Качан вспоминает о дружбе с Задорновым и Филатовым

Их было трое: Качан вспоминает о дружбе с Задорновым и Филатовым

1 час назад
Основатель Alibaba Джек Ма передал России партию масок и тестов на коронавирус

Основатель Alibaba Джек Ма передал России партию масок и тестов на коронавирус

2 часа назад
ВОЗ: Россия опередила инфекцию своей подготовленностью

ВОЗ: Россия опередила инфекцию своей подготовленностью

3 часа назад
Аналитики Big Data: в ходе ажиотажа россияне запаслись продуктами на четыре месяца

Аналитики Big Data: в ходе ажиотажа россияне запаслись продуктами на четыре месяца

5 часов назад
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

3 часа назад
Выбор редакции: страшная сказка о "Кровавой барыне"

Выбор редакции: страшная сказка о "Кровавой барыне"

6 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

23 часа назад
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

25.03.2020 16:05
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

24.03.2020 14:18
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
220-килограммовая женщина смогла родить здорового ребенка

220-килограммовая женщина смогла родить здорового ребенка

2 минуты назад
Заволокло паром: мощный прорыв трубы с кипятком в Петербурге сняли на видео

Заволокло паром: мощный прорыв трубы с кипятком в Петербурге сняли на видео

15 минут назад
Туристы отказываются от поездок по России

Туристы отказываются от поездок по России

1 час назад
Международные резервы России сократились за неделю сразу на $29,8 миллиарда

Международные резервы России сократились за неделю сразу на $29,8 миллиарда

1 час назад
С ножом и газовым баллоном: подросток ограбил цветочную лавку и попал на видео

С ножом и газовым баллоном: подросток ограбил цветочную лавку и попал на видео

1 час назад
Мужчина нарушил карантин и был съеден крокодилом

Мужчина нарушил карантин и был съеден крокодилом

1 час назад
В Шереметьеве потеряли золотые слитки на 58 миллионов рублей

В Шереметьеве потеряли золотые слитки на 58 миллионов рублей

1 час назад
Россиян предупредили о росте ипотечных ставок

Россиян предупредили о росте ипотечных ставок

2 часа назад
Не успевают хоронить и кремировать: врач-реаниматолог о ситуации в Италии

Не успевают хоронить и кремировать: врач-реаниматолог о ситуации в Италии

2 часа назад
Уже потеряли 13 миллиардов: концертные площадки просят Путина помочь

Уже потеряли 13 миллиардов: концертные площадки просят Путина помочь

2 часа назад
Винокур объяснил, почему Лещенко лежит в реанимации

Винокур объяснил, почему Лещенко лежит в реанимации

2 часа назад
Три чёрные дыры могут нарушить обратимость времени

Три чёрные дыры могут нарушить обратимость времени

2 часа назад
ФСБ задержала бывшего боевика, причастного к гибели псковских десантников

ФСБ задержала бывшего боевика, причастного к гибели псковских десантников

2 часа назад
Путин: нынешние испытания говорят о востребованности социальных поправок в Конституцию

Путин: нынешние испытания говорят о востребованности социальных поправок в Конституцию

2 часа назад
10 дней &#8211; 10 брендов: какие автомобили подорожали в России

10 дней – 10 брендов: какие автомобили подорожали в России

2 часа назад
Страны "большой семерки" отказались называть Covid-19 "вирусом Уханя"

Страны "большой семерки" отказались называть Covid-19 "вирусом Уханя"

2 часа назад
Рестораны при столичных гостиницах продолжат работать

Рестораны при столичных гостиницах продолжат работать

3 часа назад
Древний гриб, обнаруженный в Арктике, может стать новым лекарством от рака

Древний гриб, обнаруженный в Арктике, может стать новым лекарством от рака

3 часа назад
Правительство хочет получить право вводить режим ЧС

Правительство хочет получить право вводить режим ЧС

3 часа назад
9 событий из мультфильмов, которые были бы разрушены карантином

9 событий из мультфильмов, которые были бы разрушены карантином

3 часа назад
Психолог рассказал, как не поддаться панике во время пандемии коронавируса

Психолог рассказал, как не поддаться панике во время пандемии коронавируса

3 часа назад
"Баланс справедливости": какие вклады попадут под 13%-й налог

"Баланс справедливости": какие вклады попадут под 13%-й налог

4 часа назад
Песков: де-факто эпидемии коронавируса в России нет, но противодействие необходимо

Песков: де-факто эпидемии коронавируса в России нет, но противодействие необходимо

4 часа назад
Завершено расследование уголовного дела главы российского отделения "Аум Синрике"

Завершено расследование уголовного дела главы российского отделения "Аум Синрике"

4 часа назад
Предстоящая нерабочая неделя не будет продлена и не приведет к сокращению праздников

Предстоящая нерабочая неделя не будет продлена и не приведет к сокращению праздников

4 часа назад
Теннисиста-насильника из ЮАР досрочно выпускают из тюрьмы

Теннисиста-насильника из ЮАР досрочно выпускают из тюрьмы

4 часа назад
На выплаты для детей 3-7 лет дадут еще 140 миллиардов рублей

На выплаты для детей 3-7 лет дадут еще 140 миллиардов рублей

4 часа назад
"Магнит" может временно принять на работу сотрудников Burger King и KFC

"Магнит" может временно принять на работу сотрудников Burger King и KFC

4 часа назад
Американец планировал теракт в госпитале для больных коронавирусом

Американец планировал теракт в госпитале для больных коронавирусом

4 часа назад
Заболевших нет. Минобороны рассказало об эпидемиологической ситуации в армии

Заболевших нет. Минобороны рассказало об эпидемиологической ситуации в армии

4 часа назад
Домашняя уборка: вирусолог рассказал, какие средства убивают коронавирус

Домашняя уборка: вирусолог рассказал, какие средства убивают коронавирус

4 часа назад
В Красноярске модернизируют старейшую ТЭЦ

В Красноярске модернизируют старейшую ТЭЦ

4 часа назад
Малый театр покажет спектакль с Ириной Муравьевой онлайн

Малый театр покажет спектакль с Ириной Муравьевой онлайн

5 часов назад
Правительство вводит штрафы для тех, кто откажется соблюдать правила карантина

Правительство вводит штрафы для тех, кто откажется соблюдать правила карантина

5 часов назад
Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 182 человека

Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 182 человека

5 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку