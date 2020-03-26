Huawei возвращает людей на заводы и увеличивает бюджет на НИОКР

Подавляющее большинство сотрудников Huawei вернулись к работе после остановки производства из-за коронавируса, рассказал The Wall Street Journal основатель и гендиректор компании Жэнь Чжэнфэй в интервью The Wall Street Journal.

В то время как коронавирусная пандемия заставила многие компании в Китае приостановить деловые операции, инженеры компании Huawei Technologies работали круглосуточно. "Более 20 000 ученых, экспертов и инженеров работали сверхурочно во время новогодних праздников, потому что мы гонимся за разработкой новых технологий", — сказал Жэнь, назвав текущую работу "чем-то, что удержит нас на передовой глобальной конкуренции", не раскрывая дальнейших деталей. Глава компании заявил, что США будут продолжать увеличивать давление на Huawei, а потому необходимо разработать новые технологии до того, как это произойдет.

Вместе с тем Жэнь также отметил, что полная деамериканизация будет "невозможна" для Huawei. "Некоторым американским фирмам Huawei необходима в качестве клиента, чтобы выжить", — сказал Жэнь, добавив, что из-за разрывая отношения, которые сложились в результате глобализации, пострадавшими будут обе стороны.

Однако амбиции Huawei по преодолению санкций США были подвергнуты еще большему давлению в связи со вспышкой Covid-19, которая началась в Китай в январе. С тех пор вирусная болезнь распространилась по всему миру, что привело к блокировке сообществ и разрушает экономику. Эпидемия переросла в пандемию, которая распространилась на 170 стран и регионов, и вынудила более одной пятой населения мира оставаться в своих домах.

Жэнь Чжэнфэй уверен, что Huawei сможет справиться с кризисом. "Ни санкции США, ни пандемия не оказали на нас серьезного влияния", — сказал Жэнь . "Мы считаем, что воздействие минимально, и мы сможем его преодолеть".

Несмотря на то, что компания также пострадала из-за вспышки коронавируса, китайский производитель планирует увеличить бюджет на исследования и разработки, а также перевёл тысячи сотрудников на круглосуточный режим работы, чтобы продолжить активное развитие в основных областях. Инвестиции в НИОКР будут увеличены в текущем году до более чем 20 млрд долларов. По словам Чжэнфэя, более 20 000 учёных, экспертов и инженеров компании в настоящее время сверхурочно трудятся над разработкой новых технологий.

Часть операций на заводах Huawei возобновила уже 3 февраля, когда правительство Китая разрешило запустить производство наиболее важным отраслям промышленности, несмотря на общее предписание о прекращении работы. Рэн Чжэнфэй сообщил, что более Более 90% из 150 000 сотрудников вернулись к работе.

Компания пересмотрела прогноз по выручке на текущий год из-за коронавируса, однако не станет озвучивать каких-либо прогнозов до следующего месяца, отметил Жэнь Чжэнфэй. По его словам, продажи смартфонов Huawei за пределами Китая снижаются, однако это падение компенсируется высоким спросом в КНР. В этом году компания продает в среднем 22 млн смартфонов в месяц, чуть больше, чем годом ранее.

Хотя Европа, самый прибыльный рынок Huawei за пределами Китая, в настоящее время серьезно пострадала от Covid-19, Жэнь ожидает, что спрос на сетевое оборудование там останется сильным в связи с потребностью людей в онлайн-сервисах. "Новые технологии, такие как телемедицина, онлайн-обучение и дистанционная работа, доказали свою пользу в ситуации предотвращения распространения заболеваний", — сказал Жень. "Даже когда Запад чувствует нарастающее влияние коронавируса, большинство наших проектов могут фактически расширить свои возможности во время вспышки. Есть спрос, который мы должны удовлетворить".