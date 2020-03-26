220-килограммовая женщина смогла родить здорового ребенка

Жительница Волгограда стала счастливой мамой — смогла родить здорового ребенка. Данный случай можно было бы назвать ординарным, если бы не один факт: вес женщины достигает 220 килограммов. При такой массе тела беременность и роды могут протекать сложно.

Как сообщает "Комсомольская правда", уникальное явление произошло в Волгоградском перинатальном центре №2. Женщина давно страдает от избыточной массы тела, но при этом мечтала о ребенке. Как только врачи диагностировали у нее беременность, волгоградку взяла под личный контроль главный врач центра Татьяна Веровская.

Женщина смогла выносить ребенка, невзирая на тяжелые патологии здоровья и непростое протекание беременности. Для проведения родов были привлечены смежные специалисты из других лечебных учреждений. Сложную операцию провела расширенная бригада сотрудников перинатального центра.

В результате на свет 18 марта появилась новорожденная, вес которой составил 2470 граммов, а рост — 49 сантиметров.

К слову, это не первый удивительный случай в Волгоградской области. В 2019 году 35-летняя женщина с весом в 200 килограммов узнала о своей беременности лишь на девятом месяце, когда почувствовала боли внизу живота.