Новый сайт предлагает россиянам сотню идей, чем заняться на карантине

В России запустился сайт "ВСЕ.ОНЛАЙН" с подборкой из более чем сотни цифровых сервисов и промокодов. Его задача - обеспечить комфортную жизнь россиянам, которые из-за угрозы распространения коронавируса перешли на удаленный формат работы или учебы. Проект создан Минкомсвязи и АНО "Цифровая экономика" при поддержке крупнейших российских интернет-компаний.

Каталог ресурса насчитывает около 170 услуг и обновляется каждый день. Сервисы объединены по трем группам: "Бережем себя" с идеями, как лучшего всего организовать работу в дистанционном режиме, как безопасно перемещаться по городу в условиях пандемии, как следить за своим здоровьем в онлайне и так далее, "Отдыхаем" (какие книги почитать, какую музыку слушать, где лучшего всего смотреть фильмы и сериалы) и "Учимся" (как помочь детям освоить школьную программу и как повысить собственную квалификацию).

Включенные в базу "ВСЕ.ОНЛАЙН" услуги могут быть полностью бесплатны в определенные даты, доступны по промокоду (его можно сразу же узнать на сайте) или по стандартным условиям. В категорию "Бережем себя", например, входят "ДокДок" и "Онлайн Доктор" с бесплатными консультациями по вопросам коронавируса, "Яндекс.Лавка" и iGooods с бесплатной первой доставкой продуктов, а таже скидки на поездки в "СитиМобиле".

"Отдыхаем" включает стриминговый игровой сервис GFN.RU, которые стал бесплатным на месяц, видеосервис ivi со скидкой, бесплатные мультфильмы от "Мульт", бесплатные электронные книги от "Альпины", НЭБа и "Ростелекома". В группе "Учимся" собраны бесплатные экспресс-курсы "Контур.Школы" и платформы Skyes School для изучения английского языка по программе 5-11 классов, а также электронная бибилотека Znanium, которая стала бесплатной до 30 апреля.