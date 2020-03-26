Виртуальный саммит G20 завершился

Завершился первый в истории виртуальный саммит "Большой двадцатки". Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его участники приняли итоговое заявление.

"Саммит "двадцатки" завершился", – цитирует Пескова РИА Новости.

В этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 саммит G20 прошел в онлайн-режиме. Инициатором такого формата стала Саудовская Аравия, которая сейчас председательствует в "двадцатке".

В саммите принял участие президент РФ Владимир Путин. Для работы главе государства понадобились красная папка, большой экран и синхронный переводчик.