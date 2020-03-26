Карантин - не каникулы: власти Москвы, Петербурга и Сочи призывают пока не приезжать туристов

В России за последние сутки зафиксировали еще 182 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 136 в Москве. Общее число заболевших достигло 840. Федеральный оперативный штаб подтвердил первые два летальных случая в столице. Вылечить удалось 38 человек. Ежедневно в проверках участвуют порядка 10 тысяч сотрудников полиции.

В Кремле рассчитывают, что россияне не будут использовать предстоящую неделю выходных для путешествий, а прислушаются к рекомендациям властей и медиков и останутся дома. Главы неизменно гостеприимных Москвы, Петербурга и Сочи уже призвали россиян на этот раз воздержаться от поездок в эти города.

Ограничат поток туристов и в Крыму — заселиться в санатории можно будет только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Первыми строгие ограничительные меры ввели столичные власти, и их примеру уже последовали несколько регионов. Петербург, Татарстан и Свердловская область закрывают почти все, кроме аптек и продуктовых магазинов. При этом по всей стране уже привлекли к ответственности более 500 человек за нарушение карантина.