26 марта 202017:50 Мария Свешникова

Фейк спрятали под "Ермолкой"

В сети появился детский православный журнал "Ермолка". Благодаря избранной стратегии, подготовленности и проработанности издание сумело привлечь к себе внимание не только православного сегмента Рунета, но и остальных читателей. Обсуждение содержания и формы заслонили главное: на то, что "Ермолка" — симулякр никто не обратил внимания.

Слово симулякр в его современном значении ввел французский социолог и культуролог Жан Бодрийяр. На самом деле этот термин придумал живший в I веке до н.э. римский философ и поэт Тит Лукреций Кар, когда переводил с греческого Эпикура. Лукреций принял решение, что наиболее приближенным к эпикуровскому eicon будет simulacrum. Что, вероятно, так и было, поскольку и то и другое переводится на русский как отображение, форма, подобие.

Слово обрело новое значение благодаря французским философам-постмодернистам Жоржу Батайу, Жилю Делезу и Пьеру Клоссовскому. Работая над переводами Платона они употребляли это слово в значении репрезентация.

Однако Жан Бодрийяр придал симулякру несколько иную смысловую нагрузку, поскольку описывает им современную двусмысленную социокультурную реальность.

Итак, по Бодрийяру симулякр — это копия, не имеющая оригинала в реальности, репрезентация чего-то, что на самом деле не существует. Симулякром можно назвать картинку фотографии-портрета, но ни самой фотографии, ни, возможно и персонажа на ней изображенного, никогда не существовало. Фильм, повествующий о реальных событиях, которых никогда не происходило.

Словом, любое достоверное воспроизведение несуществующей реальности и сокрытие того, что в реальности модели не существует.

На самом деле симулякр всем нам отлично знаком. Это фейк. Или, по крайней мере, фейк это подвид симулякра. Боты по своей сути тоже симулякры. Как и внезапно появившиеся новости, которые на самом деле никакие не новости, а описываемые в них события никогда не происходили. Или создаваемые неизвестными клоны страниц популярных личностей.

В зависимости от поставленных его создателем задач фейк-симулякр может быть добрым и злым. Вредным и полезным. Иметь корыстные цели или появиться скуки ради. Они могут играть на поддержание интереса, привлечение внимания или, напротив, дискредитировать, уничтожить человека, организацию, событие.

Не так давно в интернете появилась проповедь Папы Франциска, в которой он с теплотой и любовью просил нас дождаться встречи после эпидемии. Слова понтифика были скопированы тысячами нуждающихся в ободрении, переведены на десятки языков. Чуть позже выяснилось, что Папа не имеет никакого отношения к "своей проповеди", что это самый пост написанный одной итальянкой своим друзьям.

Но выяснилось это, когда история уже сыграла свою  положительную роль. Так что фейковые слова Папы добрый, созидательный симулякр.

"Ермолка" — пример полной противоположности ватиканскому сюжету. Это хитроумная и, скорее всего, опасная провокация, которую можно легко принять за чистую монету, если особо не вчитываться. А лайт-общение социальных сетей в 80% процентах и не предполагает, что читатель задумается о получаемой информации, будет анализировать ее, проверять.

Так и случилось. Большая часть читателей, не имея ни времени, ни желания верифицировать "Ермолку", поверила в появление детского издания. Тем более что настоящая информация внутри журнала довольно хитро переплетена с ложной и непременными просьбами о пожертвованиях (стиль, к сожалению, не новый для российских православных изданий). В итоге появление "Ермолки" вызвало именно ту реакцию в обществе, на которую и рассчитывали его основатели: раздражение и досаду на мракобесное православие.

Журнал продолжает существовать и "радовать" своих читателей постоянными находками. Что абсолютно неважно, поскольку свою главную информационную роль он уже сыграл. А всех желающих пожертвовать деньги мошенникам остановить невозможно.

Остается лишь сделать урок на будущее — осознать, что на бегу отличить выдуманный мир от настоящего все сложнее. Придется проверять.

И помнить, что русском языке существует выражение "свинья в ермолке". Придумал его Николай Васильевич Гоголь для "Ревизора". В своем письме Хлестаков написал: "Надзиратель за богоугодным заведением Земляника: совершенная свинья в ермолке".

По Гоголю это означает человека с необоснованно завышенными претензиями. Своего рода фейк.

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