26 марта 202017:42

Huawei представила смартфон с фотосенсором рекордного размера

В ходе онлайн-презентации, которая из-за эпидемии коронавируса заменила традиционное мероприятие, Huawei представила новые флагманские смартфоны — Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Устройства оснащаются обновленной камерой с 5-мегапиксельным сенсором и, по аналогии с Mate 30 Pro, лишены приложений и сервисов Google из-за санкций США.

Все новые смартфоны работают на 5G-версии чипсет Kirin 990 — она по сравнению с обычным Kirin 990 имеет повышенные частоты у шести из восьми ядер, а также три нейросопроцессора вместо двух. Оперативной памяти у P40 и P40 Pro — по 8 ГБ, а встроенной — 128 и 256 ГБ, соответственно.

Смартфон также различаются размерами и экранами. У P40 — OLED-дисплей с разрешением FullHD+ и диагональю 6,1 дюйма, при этом экран не заходит на края корпуса. У P40 Pro дисплей больше — 6, 58 дюйма, четче (2640 на 1200 пикселей — это больше FullHD+, но меньше QuadHD+), быстрее — 90 Гц — и "стекает" за край сразу с всех четырех сторон. Помимо этого, некоторые из цветовых вариантов получили матовое стекло, как у Honor View 30 Pro.

Самая значимая инновация Huawei P40 Pro — основная камера с огромным 50-мегапиксельным сенсором типоразмера 1/1.28" (размер фото по умолчанию — 12,5 мегапикселей). Таким образом, по площади сенсора китайскому производителю удалось обогнать Samsung, которая использовала в недавно выпущенном Galaxy S20 Ultra сенсор размера 1/1.33 (правда, 108-мегапиксельный).

В Huawei говорят, что новый датчик позволил камере стать еще более светочувствительной (несмотря на уменьшение апертуры объектива до до f/1.9) — например, максимальное значение ISO при съемке видео в ручном режиме составляет 25600, а при фотосъемке — 409600.

P40 Pro также оборудован продвинутой сверхширокоугольной камерой с автофокусом и разрешением 40 мегапикселей, 12-мегапиксельным зум-модулем с 5-кратным перископным объективом, а также ToF-датчиком для определения глубины кадра. У "суперфлагмана" Huawei P40 Pro+ вообще два зум-объектива — трехкратный и 10-кратный. В реальной жизни сценариев, где необходимо такое приближение, не так много, зато в маркетинге большие числа, говорят, эффективны — человеческому мозгу, подверженному когнитивным искажениям, сопротивляться им тяжело.

Благодаря алгоритмам "искусственного интеллекта" камеры новинок освоили новые трюки — автоматическое удаление бликов при съемке через стекло и избавление снимков от случайно попавших в кадр прохожих. Кроме того, функция Top Shot автоматически предложит лучший вариант из нескольких сделанных снимков. И P40, и P40 Pro оснащаются 32-мегапиксельными селфи-камерами, врезанными в экран, однако автофокусом фронталка оснащена только у более продвинутой модели. У нее же основной объектив дополнен ToF-датчиком и функцией "инфракрасного" распознавания лица в темноте.

Рекордов по емкости аккумулятора новинки не ставят. P40 получил батарею на 3800 мАч, P40 Pro — на 4200 мАч. Младшая модель поддерживает быструю проводную зарядку 22,5 ватт, старшая — сверхбыструю проводную (40 ватт) и быструю беспроводную (то ли 27, то ли 40 ватт — сведения в предоставленных Вестям.Ru информационных материалах разнятся). Для биометрической разблокировки можно использовать фронтальную камеру и увеличенный на 30% оптический сканер, встроенный в экран. Наконец, P40 Pro защищен от пыли и воды по стандарту IP68, а P40 — только от брызг (IP53).

Что касается цен, пока они объявлены только для Европы. Там P40 будет стоить 799 евро, а P40 Pro — 999. Оба смартфона поступят в продажу 7 апреля. Керамический Huawei P40 Pro+ со встроенной памятью в 512 ГБ будет стоить 1399 евро (на 50 больше, чем стоит в Европе Samsung Galaxy S20 Ultra) и начнет продаваться в июне.

Автор: Николай Белкин

Текст: Вести.Hi-tech

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