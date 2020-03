Huawei представила смартфон с фотосенсором рекордного размера

В ходе онлайн-презентации, которая из-за эпидемии коронавируса заменила традиционное мероприятие, Huawei представила новые флагманские смартфоны — Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Устройства оснащаются обновленной камерой с 5-мегапиксельным сенсором и, по аналогии с Mate 30 Pro, лишены приложений и сервисов Google из-за санкций США.

