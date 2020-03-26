В жилом доме Магнитогорска прогремел взрыв

В жилом доме Магнитогорска раздался взрыв, а затем произошел пожар.

По информации "Интерфакса", взорвалась газовоздушная смесь. Горят четыре квартиры на втором и третьем этаже. На месте работают сотрудники МЧС.

Информация о пострадавших не поступала.