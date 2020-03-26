"Антивирусные" учения стартовали в Западном военном округе. Колонна боевой техники прибыла на полигон Каменка. Здесь развернули полевые лаборатории, комплексы биологической защиты, работают системы химической разведки.

По словам организаторов масштабных маневров, участники учений уже провели отбор необходимых проб воздуха, грунта и воды. Основная задача занятых в тренировке соединений войск радиационной, химической и биологической защиты — отработка целого комплекса мероприятий при угрозе массового заражения и распространения вирусных инфекций.

Как отдельно подчеркнули представители штаба округа, все учебно-тренировочные мероприятия будут проходить только на войсковых полигонах и продлятся до 28 марта. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".