Конгресс США отказал президенту в пополнении нефтяных резервов

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от планов по закупке нефти для пополнения запасов на случай чрезвычайной ситуации в стране, после того как не удалось получить одобрение конгресса, передает Reuters.

Отмечается, что Белый дом пытался таким образом помочь американским нефтяным компаниям, которые пострадали от снижения мировых цен на нефть.

Министерство энергетики США сообщило, что тендер от 19 марта по покупке 77 миллионов баррелей для пополнения нефтяных резервов был отозван.

"Американский энергетический сектор является основной движущей силой экономики нашей страны, и он в значительной степени пострадал от воздействия COVID-19 и манипуляций на международном рынке нефти", — заявила пресс-секретарь департамента Шейлин Хайнс в электронном письме.

"Американские малые и средние энергетические компании и их работники должны получить аналогичную помощь, как и другие отрасли нашей экономики, и секретарь призывает конгресс сотрудничать с администрацией, чтобы как можно скорее профинансировать просьбу президента", — отметила она.

Некоторые полагают, что министерство энергетики могло бы найти деньги в своем собственном бюджете для финансирования покупки нефтяного резерва правительства.

Сообщается, что министерство вновь направит в конгресс запрос, если финансирование станет возможным, говорится в заявлении министерства энергетики.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп 13 марта объявил о решении закупить в условиях низких цен большие объемы нефти для формирования стратегического запаса.

Глава американской администрации пояснил, что такой шаг будет полезен сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны и позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков.