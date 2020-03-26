Взрыв в жилом доме в Магнитогорске: свидетельства очевидцев

Взрыв в многоэтажном жилом доме прогремел сегодня около 8 часов вечера (по местному времени) в Магнитогорске. Как передают очевидцы, огнем охвачено три этажа. На место ЧП съехались экстренные службы города, сообщает ГТРК "Южный Урал".

Как рассказали жители, звук от взрыва был таким громким, что даже стены затряслись. Стекла задрожали, казалось, что они сейчас вылетят. На улице сильно пахнет пластиком, вокруг сильный дым и вонь. Свидетели сообщили также, что в доме выбило балконы.

Прокомментировали случившееся и в пресс-службе чрезвычайного ведомства. По словам из официальных источников, в данный момент огнем охвачено несколько квартир. По предварительным данным, причина возникновения взрыва и возгорания — хлопок бытового газа. Сведения о пострадавших уточняются, сообщили в ведомстве. Работают экстренные службы.