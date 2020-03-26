Коронавирус может создать огромный долговой кризис в ЕС

В 2012 году — в разгар кризиса суверенного долга Италии — Марио Драги спас евро, заявив, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) сделает все возможное, чтобы сохранить евро.

Сегодня, когда Италия в эпицентре пандемии коронавируса, прочность евро будет вновь проверена полномасштабным итальянским кризисом суверенного долга. Можно предположить, что ради итальянской и мировой экономики и несмотря на высокие финансовые затраты у Европы будет политическая воля сделать все возможное для спасения евро, пишет в The National Interest аналитик American Enterprise Institute Дезмонд Лачман.

Почему Италии угрожает очередной кризис суверенного долга? Дело в том, что еще до начала эпидемии COVID-19 ее экономика была слабой, а государственные финансы и банковская система в тяжелом состоянии.

После практически полного отсутствия роста в течение последнего десятилетия итальянская экономика вновь вошла в рецессию в конце 2019 года. Причем отношение государственного долга к ВВП страны достигло 135% (что больше, чем в 2012 году), а на балансе итальянских банков накопился большой объем неработающих кредитов и государственных облигаций.

Нет никаких сомнений, что коронавирус нанесет серьезный ущерб как государственным финансам, так и банковской системе Италии. Страна погрузится в самый масштабный экономический кризис за все послевоенное время. Это в свою очередь приведет к росту дефицита бюджета и резкому увеличению неработающих кредитов в банковской системе, поскольку домашние хозяйства и компании будут массово подавать на банкротство.

Находясь в эпицентре пандемии коронавируса, экономика Италии будет одной из самых пострадавших в Европе. Не следует забывать, что вся страна была вынуждена закрыться на длительный период, а туристический сектор, на долю которого приходится около 7% экономики, был полностью парализован.

Между тем, из-за жестких правил еврозоны Рим мало что может сделать в своей монетарной или фискальной политике. Скорее всего, итальянская экономика сократится как минимум на 10% в 2020 году, что неизбежно вызовет вопросы относительно устойчивости ее государственных финансов и здоровья банковской системы.

В 2012 году легендарное заявление Марио Драги ("чего бы это ни стоило") спасло евро, и ЕЦБ не потребовалось выделять Италии какие-либо деньги, так как инвесторы поверили Драги на слово. Сегодня на фоне крайне нестабильного международного финансового рынка и ожидаемого значительного ухудшения экономического и финансового положения Италии маловероятно, что заявление ЕЦБ "чего бы это ни стоило" сработает. Для демонстрации своей приверженности сохранить Италию в еврозоне европейским партнерам потребуется выделить гигантские средства.

Для того чтобы оценить объем государственных денег, которые могут потребоваться для поддержки Италии, следует вспомнить, что за последнее десятилетие для удержания Греции в евро потребовалось около $300 миллиардов. Учитывая, что итальянская экономика примерно в десять раз больше греческой, можно предположить, что Италии понадобиться около $3 триллионов.

В прошлом Германия, главный надзиратель еврозоны, крайне неохотно выделяла какие-либо деньги на подобные нужды. Можно лишь надеяться, что Берлин вместе с другими североевропейскими партнерами согласится предоставить Риму более щедрую финансовую поддержку, чем это было до сих пор. Если нет, то мировая экономика должна подготовиться к разрушительному выходу Италии из еврозоны.