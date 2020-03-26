Взрыв в Магнитогорске: очевидцы на руках вынесли из дома бабушку и ребенка

Пожарные справились с огнем после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, в результате которого погибли два человека. Пламенем были объяты шесть балконов пятиэтажки на улице Доменщиков, несущие конструкции дома, по данным МЧС, не пострадали.

Взрыв прогремел в квартире 74 на втором этаже, где проживала пожилая женщина. По предварительным данным, произошла утечка газа. Спасатели не исключают, что пенсионерка забыла закрыть конфорку.

Из подъезда эвакуировали 31 жильца, двух человек — женщину и ее внучку — из квартиры на третьем этаже спасли очевидцы. Четверо мужчин оказались поблизости в момент взрыва и первыми забежали в подъезд. Они на руках вынесли надышавшихся гарью пенсионерку и девочку.