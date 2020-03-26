Китай закупает рекордные объемы российской нефти на фоне снижения спроса в Европе

Китай закупит рекордные 1,6 миллиона тонн российской нефти в течение следующих четырех недель, пользуясь низкими ценами на российскую нефть сорта Urals в сочетании с падением спроса в Европе, сообщили трейдеры, передает Reuters.

Такие объемы составляют новый месячный рекорд поставок российской нефти в Китай, после того как они превысили 1,2 миллиона тонн в январе.

Такие поставки также считаются спасательным кругом для российских нефтяных компаний, которые пытаются наладить поставки в Европу, поскольку вспышка коронавируса в мире привела к серьезному падению спроса на энергоресурсы.

На этом фоне один из главных конкурентов России на энергетическом рынке — Саудовская Аравия — пообещал наводнить рынки дешевой сырой нефтью в борьбе за долю рынка.

Поставки также могут указывать на то, что Китай использует падение цен на нефть для пополнения своих стратегических резервов.

Аналитики Wood Mackenzie считают, что стратегические и коммерческие запасы нефти в Китае могут достичь 1,15 миллиарда баррелей в 2020 году по сравнению с 900 миллионами в 2019 году и всего 200 миллионами баррелей в 2014 году.

Три трейдера нефти сорта Urals сообщили, что китайская компания Unipec приобрела около 800 тысяч тонн нефти в портах Балтики во второй половине марта и около 500 тысяч тонн в начале апреля.

Источники, говоря на условиях анонимности, сообщили, что несколько других китайских нефтепереработчиков также разместили запросы на нефть сорта Urals. Они отказались назвать потенциальных покупателей из-за необходимости конфиденциальности.