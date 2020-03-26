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Коронавирус 15 минут назад

26 марта 202020:16

Впереди — хорошая работа: российские вирусологи провели в Италии совещание

Российские военные вирусологи провели экстренное совещание с властями Ломбардии и города Бергамо. На встрече обсуждалось, в какие районы самого пострадавшего от коронавируса региона Италии наши специалисты направятся в первую очередь. Составлен список из 65 больниц и домов престарелых. В четырех из них вирусологи уже приступили к работе. Местные жители в знак благодарности включают на улицах гимн России

Вице-президент Ломбардии Фабрицио Сала и ряд политиков выразили благодарность российским военным за оказываемую помощь на фоне распространения коронавируса COVID-19. Соответствующие видео появились в распоряжении Вести.Ru.

Представитель Италии отметил, что их страна нуждается, в первую очередь, в медицинских работниках. По словам Фабрицио Сала, присутствие российских военных вирусологов доказывает, что коронавирус — это проблема всего мира, масштаб которой призывает к объединению усилий.


Вице-президент Ломбардии выразил благодарность правительству России, а также ее представителям, которые находятся в итальянском государстве. Фабрицио Сала надеется, что впереди — хорошая работа. По его словам, в настоящее время государственные институты должны продемонстрировать, как могут позитивно действовать, решать проблемы и сообща бороться за здоровье граждан.


Генеральный консул России в Милане Александр Нуризаде обратился к российским военным вирусологам, прибывшим в Италию. Он поблагодарил специалистов, а также отметил, что одолеть коронавирус страна сможет с помощью "русских друзей".


В качестве подтверждения Нуризаде привел несколько исторических фактов. В их числе помощь русских военных моряков после землетрясений в итальянской Мессине в 1908 году, армянском Спитаке в 1988.

Мэр Бергамо Джорджо Гори сообщил, что начало сотрудничества в борьбе с эпидемией коронавируса было дано после прямых переговоров между председателем Италии и президентом России. Кроме того, были переговоры министров двух государств.

Италия находится на втором месте по количеству зараженных после Китая. На настоящий момент там насчитывается более 74 тысяч человек, столкнувшихся с заболеванием.

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