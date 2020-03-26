Меры против коронавируса приведут к снижению зарплаты руководителей компаний в США

Пакет мер на 2 триллиона долларов, принятый американским сенатом ранее, приведет к сокращению компенсаций наиболее высокооплачиваемых руководителей в компаниях США, если они примут финансовую помощь со стороны федерального правительства, пишет CNBC.

Законодательство не позволит должностным лицам компании, заработавшим в прошлом году более 425 тысяч долларов, получать повышение в течение, по крайней мере, одного года после погашения кредита.

Те, чья зарплата превысили 3 миллионов долларов, столкнутся с сокращением заработной платы, хотя они все равно будут получать миллионы.

Средняя сумма вознаграждения генерального директора компании из индекса S&P 500 в 2018 году составила 14,5 миллиона долларов, согласно информации AFL-CIO Executive Paywatch.

"Это (введение новых мер поддержки) потребует сокращения вознаграждения для руководителей высшего звена, которые берут кредиты", — сообщил Грег Гроган, партнер в компании Simpson Thacher & Bartlett, которая специализируется на вознаграждении руководителей.

Законопроект, являющийся крупнейшим стимулом, принятым конгрессом в настоящее время, предоставляет сотни миллиардов долларов в виде займов и грантов отраслям, сильно пострадавшим от финансовой паники, вызванной вспышкой коронавируса в мире.

Он также предусматривает прямые денежные выплаты в размере до 1200 долларов физическим лицам в США и 2400 долларов для пар, при этом платежи должны поступить примерно через три недели.

Меры по оказанию помощи стали результатом усилий по сдерживанию разворачивающегося кризиса в области общественного здравоохранения с помощью социального дистанцирования, который привел к обвалу рынков и почти остановил рост американской экономики.