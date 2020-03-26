Новый iPad Pro провалил тест на гибкость: видео

Новым планшетам iPad Pro, вышедшим на этой неделе, не укрепили алюминиевый корпус. Как и модель 2018 года, новинку так же легко согнуть пополам, приложив достаточное усилие, выяснил ведущий YouTube-канала EverythingApplePro.

Блогер проверил на гибкость младший, 11-дюймовый вариант нового планшета. Надавив на край пальцами (отметка на видео - 4:02), он смог без особого труда не только погнуть, но и переломить корпус вместе со стеклом. По итогам эксперимента автор ролика призвал обращаться с устройством очень аккуратно, не носить его без чехла и не класть в рюкзак с кучей тяжелых книг.

В 2018 году "мягкотелость" iPad Pro обернулась для Apple скандалом. Некоторые покупатели обратили внимание, что очень тонкий корпус планшетника уже был погнут, когда его достали из коробки. У других устройство сгибалось постепенно, по мере обычного повседневного использования, или после переноски в рюкзаке.

Впоследствии в Apple признали, что iPad Pro действительно могут продаваться c небольшим изгибом алюминиевого корпуса, но отказались рассматривать погнутые планшеты в качестве брака. Комментируя жалобы пользователей, в компании объяснили, что изгиб является следствием охлаждения металлических и пластиковых компонентов на этапе производства, но считать это дефектом нельзя.

Модель iPad Pro 2020 начали доставлять покупателям только на этой неделе. Как выяснилось, новый планшет так же хрупок, однако жалоб, что его корпус немного погнут изначально, пока не поступало.

iPad Pro 2020 были представлены 18 марта. Они стали первыми планшетами Apple, которые получили тройную камеру с технологией сканирования окружающего пространства. 12-мегапиксельный основной и 10-мп широкоугольный объективы дополняет лидар - лазерный дальномер, который сканирует окружающее пространство и, по сути, служит "глазами" планшета. Датчик помогает точнее захватывать движения людей и располагать виртуальные объекты на экране. В США за 11-дюймовую модель iPad Pro 2020 просят $799, 12,9-дюймовую - $949.