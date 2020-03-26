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Коронавирус 8 минут назад

26 марта 202021:25 Алексей Головко

Правительство огласило меры, предпринимаемые для борьбы с коронавирусом

Правительство огласило меры, предпринимаемые для борьбы с коронавирусом

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 182 новых случая заражения COVID-19. Из них 136 — в Москве. Общее число заболевших достигло 840. Как сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, 38 пациентов благополучно справились с болезнью. Чтобы сдержать распространение инфекции, правительство вводит жесткие карантинные меры. Главная задача сейчас — максимально обезопасить людей и поддержать экономику.

Заседание правительства Михаил Мушустин начинает с объявления важнейшей санитарной меры. С завтрашнего дня Россия останавливает авиасообщение с другими странами.

"С 27 марта будет прекращено регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в другие государства и обратно, за исключением полетов для вывоза российских граждан, которые находятся сейчас за рубежом. Поручаю министерству иностранных дел оказать им содействие с документами и проживанием за границей, а министерству финансов обеспечить немедленное финансирование. Прошу тех граждан, кто не может вылететь, обратиться в посольство и консульство Российской Федерации. Минтранс совместно с МИДом должны подготовить план вывоза людей из зарубежных стран", — отдал распоряжения премьер-министр.

Речь идет о нескольких десятках тысяч россиян. Всех по прилете тщательно проверят врачи-инфекционисты.

Вынужденные меры и ограничения, связанные с коронавирусом, так или иначе затрагивают всё население и всю экономику страны. В этих условиях главная задача правительства — смягчить удар. И сегодня здесь обсуждали целый комплекс мер, которые помогут людям и предприятиям, попавшим в тяжелую финансовую ситуацию.

Для тех, кто из-за ситуации с вирусом потеряет доход, должны быть предусмотрены ипотечные каникулы. Права на социальные пособия продлят автоматически.

Семьи, где есть дети возрастом от трех до семи лет и чей доход меньше прожиточного минимума, начнут получать пособия раньше, чем планировалось.

"Предполагалось, что люди начнут получать эти выплаты в июле, теперь нам нужно позаботиться о том, чтобы это сделано было на месяц раньше и на эти цели из федерального бюджета мы направим почти 105 миллиардов рублей. Кроме того, правительству нужно оценить уровень доходов семей с детьми и найти дополнительные ресурсы, чтобы с 1 января 2021 года увеличить ежемесячную выплату", — сообщил Мишустин.

Дополнительная поддержка гарантирована малому и среднему бизнесу, который, как и во всем мире несет убытки от того, что люди перестали выходить из дома.

"Правительство получит право предоставить отсрочку малому и среднему бизнесу по налогам, и мы немедленно это сделаем, как только соответствующий закон будет оформлен. А также внести мораторий на возбуждение дел о банкротстве", — подчеркнул глава кабинета министров.

В правительстве подчеркивают — следующая неделя в стране не для отдыха, а для самоизоляции. Особо пристально будут следить за нарушителями карантина.

"Мы вносим поправки сегодня в Кодекс об административных правонарушениях и вводим санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила. Мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и соответственно, юридических лиц", — предупредил Мишустин.

Стало известно, что еще на прошлой неделе правительство выделило министерству обороны почти 9 миллиардов рублей на строительство инфекционных центров. Это будут 16 клиник, оборудованных всей необходимой техникой. 1600 новых больничных коек — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

"К строительству приступили 20 марта, на сегодняшний день в нем задействовано почти 3 тысячи человек, 750 единиц техники, работы ведутся круглосуточно, строительство планируется выполнить в два этапа. До 30 апреля ввести восемь центров. До 15 мая завершить строительство оставшихся восьми центров", — проинформировал общественность Сергей Шойгу, министр обороны РФ.

Но даже при такой насыщенной повестке глава правительства не забыл поздравить министра Лаврова с недавним юбилеем и вручить ему медаль Столыпина.

"Вы очень твердо и последовательно отстаиваете интересы России на мировой арене, и вы гордость не только российской дипломатии, но и всей России", — подчеркнул глава правительства.

Дальше кабинет министров приступил к обсуждению транспортной стратегии России до 2035 года. Работа на перспективу в правительстве не прекращается даже в условиях борьбы с вирусом.

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