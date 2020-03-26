"Зеленые коридоры", специальный фонд и объединение усилий: о чем договорились страны G20

Страны "Большой двадцатки" должны наладить регулярный обмен достоверной информацией о пандемии коронавируса COVID-19. Нужен общий план действий для поддержки экономик и, возможно, специальный фонд помощи пострадавшим странам. Все это — предложения, которые президент России Владимир Путин сделал коллегам по "Большой двадцатке". Сегодня, 26 марта, он принял участие в экстренном саммите объединения, которое впервые в истории прошло в режиме видеоконференции. Прямо перед онлайн-встречей российскому лидеру позвонил президент Франции Эммануэлем Макроном, чтобы тоже обсудить борьбу с коронавирусом. Политики настроены на координацию действий, в том числе в Совбезе ООН. О совместных мерах в итоге договорилась и "Большая двадцатка".

Паутина сложных подключений, веб-камера, достаточно большой монитор, чтобы уместились все лидеры "Большой двадцатки", плюс специально приглашенные в связи с пандемией лидеры не входящих в G20 стран. Кроме того, к разговору были привлечены международные организации — ВОЗ, ВТО, МВФ, ООН.

Российский президент вошел в зал для видеоконференции с красной папкой. У Путина был наушник для синхронного перевода, у Антона Силуанова — тоже. В ходе видеомоста они о чем-то совещались. Министры финансов "Большой двадцатки" на днях провели свой виртуальный саммит.

Обращаясь к лидерам ведущих экономик, Путин говорил об объединении усилий в борьбе с эпидемией:

"Необходим регулярный обмен достоверной информацией о развитии пандемии. Необходим общий план действий по стабилизации ситуаций, поддержки наших экономик и восстановления доверия на мировых рынках".

О взаимном сотрудничестве в это непростое время говорил и король Саудовской Аравии — она в этом году председательствует в G20.

"Большая двадцатка" должна дать сильный сигнал, чтобы восстановить доверие к глобальной экономике, как можно быстрее восстановив естественный поток товаров и услуг, особенно предметов первой необходимости", — отметил глава Саудовской Аравии.

Тема у экстренного саммита лишь одна — борьба с эпидемией и ее влияние на глобальную экономику.

Впервые не было кортежей, самолетов первых лиц, полицейских кордонов, протестов антиглобалистов — привычного антуража для каждой встречи G20. Лидеры были за тысячи километров друг от друга.

На столе у Эммануэля Макрона был флакон со средством для дезинфекции. Незадолго до этого он с Путиным говорил по телефону, они договорились сотрудничать в вопросах возвращения граждан двух стран на родину.

Лидеры выходили на связь из рабочих кабинетов. Канадский премьер Трюдо общался из дома — он на карантине.

Генсек ООН Антониу Гуттериш в письме к "Большой двадцатке" призвал прекратить склоки и войны. О негативном влиянии санкций говорил и Владимир Путин:

"Обеспечение цепочек поставок, безусловно, важно, но не менее важно на период кризиса создать так называемые "зеленые коридоры", свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий".

Президент России предложил объединить усилия в совместной разработке вакцины. Идею поддержал Китай, где начались испытания сыворотки на добровольцах из Уханя.

"Китайская сторона готова делиться с заинтересованными странами практикой в сфере профилактики и контроля заболевания, развивать исследования и разработки в области создания вакцин и производства лекарственных препаратов, оказывать помощь странам, где произошла вспышка коронавируса", — рассказал председатель КНР Си Цзиньпин.

Страны G20 потратят пять триллионов долларов — об этом идет речь в итоговом заявлении. Такие экономические меры нужны для преодоления финансовых последствий пандемии, они позволят мировой экономике быстро встать на ноги.

"Мы высоко ценим усилия, направленные на сохранение здоровья людей посредством переноса крупных публичных мероприятий, в частности, решение Международного олимпийского комитета перенести Олимпийские игры на более позднюю дату — не позднее лета 2021 года", — говорится в итоговом заявлении, распространенном по итогам виртуального саммита лидеров G20.

Но помощь и содействие многим странам нужны уже сейчас. Россия предлагает создать специальный фонд, из которого все члены МВФ могли бы брать деньги в долг по нулевой ставке на преодоление кризиса и борьбу с пандемией.

В какой бы форме не проходила плановая встреча "Большой двадцатки", уже сейчас, предлагает Путин, надо усилить взаимодействие лидеров на уровне экономических советников. Ключевым вызовом, по словам президента, является безработица.