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26 марта 202020:24

"Яндекс" поможет в перевозке врачей, продуктов и тестов на коронавирус

Компания "Яндекс" объявила о запуске проекта "Помощь рядом". Инициатива направлена на поддержку медицинских и социальных служб, которые были переведены на усиленный режим работы из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

В рамках проекта поисковик организует перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус. Под эти задачи компания вместе с партнерами сформирует отдельный парк из тысяч машин, подключенных к сервису "Яндекс.Такси". На оплату водителям для таких заказов выделено 250 миллионов рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Ru.

"Водители смогут подключиться к парку и выполнять социально важные заказы по собственному желанию - принимать другие заказы в это время они не смогут, - сообщили в "Яндексе". - Все задействованные автомобили будут проходить регулярную дезинфекцию, а водители - медицинское обследование".

Проекты по перевозке врачей и доставке социальных продуктовых наборов уже стартовали в Москве и Казани. Предложения о сотрудничестве направлены во все регионы и рынки, где работают "Яндекс.Такси", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка".

В компании добавили, что в условиях пандемии коронавируса уже выделили на проекты помощи более 1,5 миллиарда рублей. Помимо прочего, средства были направлены на поддержку водителей и курьеров, которые заболели или попали на карантин, а также на создание платформы дистанционного образования для школьников и онлайн-курсов для учителей.

По данным на четверг, 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев заболевания COVID-19.

Текст: Вести.Hi-tech

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