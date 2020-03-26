Сумеют ли США убедить Саудовскую Аравию прекратить нефтяную войну?

Госсекретарь США Майкл Помпео оказывает давление на Саудовскую Аравию, заставляя ближневосточную страну, которая начала ценовую войну, «быть на высоте» и стабилизировать рынки нефти, сообщает государственный департамент.

Помпео общался с крон-принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом перед началом конференции G20, призвав повлиять словами, в тот период, когда цены на нефть особенно уязвимы. И не только из-за ценовой войны, но и из-за пониженного спроса, обусловленного коронавирусом.

Но слова в данном случае кажутся смешными, учитывая, что низкие цены на нефть — это именно то, чего Саудовская Аравия и намеревалась достичь.

Долгие годы Саудовская Аравия проводила основную часть сокращений производства, о котором договорилась ОПЕК, чтобы сохранять высокие цены на нефть, что дорого обошлось ее собственным финансам. Другие страны ОПЕК, такие как Ирак, почти ничего не сделали, чтобы поддержать стратегию ОПЕК, и Саудовской Аравии пришлось усилить сокращения. Россия также не выполнила свою часть сокращения производства.

Когда соглашение ОПЕК+ распалось пару недель назад, Россия не захотела расширять сокращения, как будто это именно она взяла на себя основную нагрузку по сокращениям добычи. Хотя, на самом деле у нее отмечалось перепроизводство чуть ли не каждый месяц за время действия сделки. И она отказалась сокращать, имея на то основания. Во-первых, нефтяные месторождения России нельзя включить и выключить так же легко, как и другие, например, сланцевые месторождения США. Во-вторых, сокращение производства, которое проводится, чтобы манипулировать ценами, работает только в том случае, если подыгрывает крупнейший в мире производитель — США. А это не так. Россия продолжает сокращать добычу, давая возможность сланцевикам США занять еще большую долю рынка.

Отказ стал последней каплей для Саудовской Аравии. Она ответила угрозами увеличить добычу с 1 апреля, когда будет прекращено текущее соглашение ОПЕК о добыче. Саудовская Аравия надеется, что низкие цены на нефть вернут Россию за стол переговоров. Россия надеется, что у Саудовской Аравии не хватит сил и ресурсов сохранить цены на уровне $20 с лишним за баррель.

Сейчас это именно та ситуация, на которую надеялась Саудовская Аравия: причинить боль другим производителям нефти, чтобы добиться изменений в действиях. Однако Саудовская Аравия не ожидала такого стремительного обрушения цен, которому способствуют разрушительные последствия глобальной пандемии COVID-19.

И сейчас у бин Салмана нет особых оснований для устранения ущерба, который он намеренно нанес нефтяным рынкам.